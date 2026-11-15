დეა მეტრეველი: ვფიქრობ დროა ტვ იმედმაც დაუთმოს ეთერი ბატონ გოგა ხაინდრავას. დროში არ შეზღუდონ, რომ ბოლომდე კარგად აგვიხსნას მეუფეების გავლენების ხარისხი საზოგადოებაზე. რომ გავერკვეთ ვის აქვს 0-ს ზემოთ და 0-ს ქვემოთ გავლენარუსთავი 2
დეა მეტრეველი: პ.ს. სიმართლე კი ის გახლავთ, რომ ეს განცხადებები გააკეთებინეს საზოგადოების რექციის შესამოწმებლად და დიდი ალბათობით, ამ საკითხზე, აწი აღარასოდეს ასაუბრებენ ბატონ გოგა ხაინდრავას მით უფრო ტვ იმედსა და რუსთავი 2-ზე.
პოლიტიკოსი დეა მეტრეველი:
ვფიქრობ დროა ტვ იმედმაც დაუთმოს ეთერი ბატონ გოგა ხაინდრავას. დროში არ შეზღუდონ, რომ ბოლომდე კარგად აგვიხსნას მეუფეების გავლენების ხარისხი საზოგადოებაზე. რომ გავერკვეთ ვის აქვს 0-ს ზემოთ და 0-ს ქვემოთ გავლენა. ჩაგვიზუსტოს “ზიზილ-პიპილოებში” რას გულისხმობდა ზუსტად. და, რაც მთავარია, ოცნების ლიდერების მორწმუნეობაზე კი ნუ გველაპარაკება, თავისი მოწამოებრივი და ეკლესიური ცხოვრების წესი გაგვიზიაროს. თორემ პაპუაშვილი და კობახიძე როგორი მორწმუნოებიც არიან ჩვენც კარგად ვიცით.
მერე რუსთავი 2-ის დებატებშიც ვისურვებდი გოგა ხაინდრავას ხილვას ამავე თემაზე. ვატყობ კიდევ ბევრი აქვს სათქმელი.
პ.ს. სიმართლე კი ის გახლავთ, რომ ეს განცხადებები გააკეთებინეს საზოგადოების რექციის შესამოწმებლად და დიდი ალბათობით, ამ საკითხზე, აწი აღარასოდეს ასაუბრებენ ბატონ გოგა ხაინდრავას მით უფრო ტვ იმედსა და რუსთავი 2-ზე.
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