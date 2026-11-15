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პოლიტიკა · 15 ნოემბერი, 21:39

დეა მეტრეველი: ვფიქრობ დროა ტვ იმედმაც დაუთმოს ეთერი ბატონ გოგა ხაინდრავას. დროში არ შეზღუდონ, რომ ბოლომდე კარგად აგვიხსნას მეუფეების გავლენების ხარისხი საზოგადოებაზე. რომ გავერკვეთ ვის აქვს 0-ს ზემოთ და 0-ს ქვემოთ გავლენა

რუსთავი 2

დეა მეტრეველი: პ.ს. სიმართლე კი ის გახლავთ, რომ ეს განცხადებები გააკეთებინეს საზოგადოების რექციის შესამოწმებლად და დიდი ალბათობით, ამ საკითხზე, აწი აღარასოდეს ასაუბრებენ ბატონ გოგა ხაინდრავას მით უფრო ტვ იმედსა და რუსთავი 2-ზე.

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დეა მეტრეველი: ვფიქრობ დროა ტვ იმედმაც დაუთმოს ეთერი ბატონ გოგა ხაინდრავას. დროში არ შეზღუდონ, რომ ბოლომდე კარგად აგვიხსნას მეუფეების გავლენების ხარისხი საზოგადოებაზე. რომ გავერკვეთ ვის აქვს 0-ს ზემოთ და 0-ს ქვემოთ გავლენა
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