მედია: მამუკა ჩარკვიანის სიმღერების ფირფიტა -"ვინილის" პრეზენტაცია
ავტორ-შემსრულებლის, მამუკა ჩარკვიანის სიმღერების ფირფიტა -"ვინილის" პრეზენტაცია.
მამუკა ჩარკვიანი იყო თვითნასწავლი, თვითმყოფადი მუსიკოსი, ავტორ-შემსრულებელი. იყო ბევრი სიმღერის ავტორი, რომელთა უმეტესობა გაჰიტდა. მის სიმღერებს ხშირად ასრულებენ სხვადასხვა თაობის მომღერლები. 2000 წელს პრეზიდენტის განკარგულებით დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით. 2000 წლის ფესტივალზე „წლის სიმღერა“ დაჯილდოვდა „ოქროს დისკით“.
2014 წელს თბილისის საკონცერტო დარბაზთან გახსნილია მამუკა ჩარკვიანის სახელობის ვარსკვლავი; 2018 წელს ფესტივალი „ოქროს ტალღა“ნომინაცია — წლის საუკეთესო სიმღერა „შენ რომ დიდი იქნები“ (ირმა გიგანს); მამუკა ჩარკვიანი დაჯილდოებულია ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის „საპატიო უნივერსიტეტელის ტიტულით“.
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