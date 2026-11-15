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საზოგადოება · 15 ნოემბერი, 19:01

მედია: მამუკა ჩარკვიანის სიმღერების ფირფიტა -"ვინილის" პრეზენტაცია

ავტორ-შემსრულებლის, მამუკა ჩარკვიანის სიმღერების ფირფიტა -"ვინილის" პრეზენტაცია.

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