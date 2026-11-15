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პოლიტიკა · 15 ნოემბერი, 14:46

სოფო კილასონია: ერთ-ერთმა გამორჩეულმა ქალმა დატოვა ეს სამყარო. ჩვენ მზად ვართ გულმხურვალედ დავიტიროთ ერთმანეთი, ვიდრე ამ სისტემის შესაცვლელად ვიბრძოლოთ

სოფო კილასონია: ჩვენ თავს იმით ვინუგეშებთ, რომ მოხდა ეს უკურნებელი სენით, და გაგვიჭირდება იმის აღიარება რომ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა ახალი მედიკამენტებით არ ამარაგებს პაციენტებს, ან დროულად არ აწვდის წამალს.

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სოფო კილასონია: ერთ-ერთმა გამორჩეულმა ქალმა დატოვა ეს სამყარო. ჩვენ მზად ვართ გულმხურვალედ დავიტიროთ ერთმანეთი, ვიდრე ამ სისტემის შესაცვლელად ვიბრძოლოთ
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მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

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