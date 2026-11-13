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ეკონომიკა · 13 ნოემბერი, 15:45

სოსო ფხაკაძე: ჩვენ ვგრძნობთ ხელისუფლების თანადგომას ქართული ბიზნესის მიმართ

სოსო ფხაკაძე არის „ვისოლ ჯგუფის“ პრეზიდენტი და დამფუძნებელი, რომელსაც ძმასთან, ლევან ფხაკაძესთან ერთად ფართო ბიზნესპორტფელი და მსხვილი უძრავი ქონება გააჩნია საქართველოში.

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სოსო ფხაკაძე: ჩვენ ვგრძნობთ ხელისუფლების თანადგომას ქართული ბიზნესის მიმართ
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