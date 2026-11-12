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საზოგადოება · 13 ნოემბერი, 01:26

გია ხუხაშვილი: ეს არ არის ნაციონალური თვისება, ეს რეჟიმთან შეზრდის და მისი მსახურების ქცევის წესია…

გია ხუხაშვილი: როდესაც პუტინის სისხლიანი რეჟიმის პირობებში კარგად გრძნობ თავს. უფრო მეტიც, მის ყველაზე საზარელ მსახურს უკანალში უძვრები, იქ ვაჟკაცობაზე და ღირსებაზე საუბარი უკვე მოკლებულია ყველანაირ აზრს.

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გია ხუხაშვილი: ეს არ არის ნაციონალური თვისება, ეს რეჟიმთან შეზრდის და მისი მსახურების ქცევის წესია…
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