გია ხუხაშვილი: ეს არ არის ნაციონალური თვისება, ეს რეჟიმთან შეზრდის და მისი მსახურების ქცევის წესია…
გია ხუხაშვილი: როდესაც პუტინის სისხლიანი რეჟიმის პირობებში კარგად გრძნობ თავს. უფრო მეტიც, მის ყველაზე საზარელ მსახურს უკანალში უძვრები, იქ ვაჟკაცობაზე და ღირსებაზე საუბარი უკვე მოკლებულია ყველანაირ აზრს.
ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი:
როდესაც პუტინის სისხლიანი რეჟიმის პირობებში კარგად გრძნობ თავს. უფრო მეტიც, მის ყველაზე საზარელ მსახურს უკანალში უძვრები, იქ ვაჟკაცობაზე და ღირსებაზე საუბარი უკვე მოკლებულია ყველანაირ აზრს.
იქ მხოლოდ ბრუტალური, ჯოგური ძალის სამართალი მოქმედებს.
ასე რომ, ნურმაგომედოვი და მისი შნირები მოიქცნენ ისე, როგორც უნდა მოქცეულიყვნენ.
სამწუხარო ის არის, რომ ქცევის ეს სტანდარტი აქაც არაერთხელ გვინახავს, როდესაც პარლამენტში, თუ ქუჩაში რეჟიმთან შეზრდილი “ვაჟკაცები” ჯოგურად უსწორდებიან დამარტოხელებულ ოპონენტებს…
ეს არ არის ნაციონალური თვისება, ეს რეჟიმთან შეზრდის და მისი მსახურების ქცევის წესია…
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