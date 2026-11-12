პოლიტიკა · 13 ნოემბერი, 00:56
გიორგი გიგაშვილი: მურუსიძე უნდა ყოფილიყო ციხეში და ახლა მურუსიძე სვავს ანდროს ციხეში... „კორძი“ ჩანდეს ყველგან ...
ყველა კომპანია უნდა ზრუნავდეს იმაზე, რომ „კორძი“ ჩანდეს ყველგან ... ყველა დამნაშავეს პასუხი უნდა მოეთხოვოს, მურუსიძე უნდა ყოფილიყო ციხეში და ახლა მურუსიძე სვავს ანდროს ციხეში — გიორგი გიგაშვილის (გიგიშას) მიმართვა, მსმენელს.
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