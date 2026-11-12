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პოლიტიკა · 12 ნოემბერი, 22:08

დეა მეტრეველი: ფოტოს გადაღება როგორც ჩანს ისევ პრობლემად რჩება

დეა მეტრეველი: უკანა რიგში ირაკლი კობახიძის მარტო დგომას როგორმე გადავიტანთ. აი, ქვეყანა რომ ჩამოიტოვა უკან და ყველასგან იზოლირებულად სულ უკან მიდის ჩვენი საქმე და მხოლოდ ვიწრო გაზულუქებული ადამიანების ჯგუფი მდიდრდება ქვეყანაში შავი ფულის ტრიალით და სახელმწიფო ქონების დატაცებით…

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დეა მეტრეველი: ფოტოს გადაღება როგორც ჩანს ისევ პრობლემად რჩება
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მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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დეა მეტრეველი: თურმე ერთი კონკრეტული ვიწრო ჯგუფის გამდიდრება, ქვეყნის არნახულ ეკონომიკურ აყვავებად რომ გვასაღებენ, ყოფილა ქვეყნის ნამდვილი წარმატება თან მხოლოდ ერთი კაცის დამსახურებაცწაიკითხე

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