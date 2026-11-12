დეა მეტრეველი: ფოტოს გადაღება როგორც ჩანს ისევ პრობლემად რჩება
დეა მეტრეველი: უკანა რიგში ირაკლი კობახიძის მარტო დგომას როგორმე გადავიტანთ. აი, ქვეყანა რომ ჩამოიტოვა უკან და ყველასგან იზოლირებულად სულ უკან მიდის ჩვენი საქმე და მხოლოდ ვიწრო გაზულუქებული ადამიანების ჯგუფი მდიდრდება ქვეყანაში შავი ფულის ტრიალით და სახელმწიფო ქონების დატაცებით…
პოლიტიკოსი დეა მეტრეველი:
ფოტოს გადაღება როგორც ჩანს ისევ პრობლემად რჩება
უკანა რიგში ირაკლი კობახიძის მარტო დგომას როგორმე გადავიტანთ. აი, ქვეყანა რომ ჩამოიტოვა უკან და ყველასგან იზოლირებულად სულ უკან მიდის ჩვენი საქმე და მხოლოდ ვიწრო გაზულუქებული ადამიანების ჯგუფი მდიდრდება ქვეყანაში შავი ფულის ტრიალით და სახელმწიფო ქონების დატაცებით… აი ამას როგორ გინდა შეეგუო? როგორ გინდა გააგრძელო ცხოვრება და იოტისოდენა პროტესტი არ გაგიჩნდეს? უკვე ესეც არ კმარა! პროტესტის გამოხატვაა საჭირო და მოქალაქეების და ეკლესიის მაგინებელი სისტემის შეცვლა!
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