პარლამენტიპერსონები
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარიპოლიტიკასტატია
პოლიტიკა · 12 ნოემბერი, 17:43

სალომე სიმონია: ამ დროს, ჩინოვნიკები გვყავს, ვისაც თავად აქვს თანხა გაპროცენტებული. ამ დროს, მილიონერები მართავენ ღარიბ, გასაცოდავებულ ქვეყანას

სალომე სიმონია: ცოტა ხნის წინ, ოჯახი გაუსახლებიათ, გორიდან. კაცი დარდს გადაჰყოლია. ცხედარი ისევ იმ სახლში მიასვენეს, საიდანაც აღსრულებამ გამოასახლა. ამაზე დიდი ტრაგედია რა უნდა იყოს?!

Facebookწყარო

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
სალომე სიმონია: ამ დროს, ჩინოვნიკები გვყავს, ვისაც თავად აქვს თანხა გაპროცენტებული. ამ დროს, მილიონერები მართავენ ღარიბ, გასაცოდავებულ ქვეყანას
Facebook

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

1 სტატია
  1. ალიაოპოზიციური“ამაზე დიდი ტრაგედია რა უნდა იყოს?!” – სალომე სიმონია
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

საზოგადოება ·
სალომე სიმონია: უსინათლო გამოასახლეს დღეს, ასე სიცილით, კისკისით, ხალხის ხარჯზე გამოჯგიმულ, დანაყრებულებმაწაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

ყველა ამბავი: პოლიტიკა