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სხვადასხვა · 11 ნოემბერი, 20:32

მერაბ დვალიშვილს აბუ-დაბიში უსმან ნურმაგომედოვი და მისი მეგობრები თავს დაესხნენ (ვიდეო)

"უსმანი და მისი ძმაკაცები ზურგიდან მოგვეპარნენ და მე და ჩემს ახალგაზრდა მეგობარს ცემა დაგვიწყეს. დაცვას მე ვეჭირე, ისინი კი ძირს დაცემულებს, ლუზერებივით, წიხლებს გვირტყამდნენ. როგორი კაცი აკეთებს ამას?" - ამბობს დვალიშვილი ვიდეო მიმართვაში.

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მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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