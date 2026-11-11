სხვადასხვა · 11 ნოემბერი, 20:32
მერაბ დვალიშვილს აბუ-დაბიში უსმან ნურმაგომედოვი და მისი მეგობრები თავს დაესხნენ (ვიდეო)
"უსმანი და მისი ძმაკაცები ზურგიდან მოგვეპარნენ და მე და ჩემს ახალგაზრდა მეგობარს ცემა დაგვიწყეს. დაცვას მე ვეჭირე, ისინი კი ძირს დაცემულებს, ლუზერებივით, წიხლებს გვირტყამდნენ. როგორი კაცი აკეთებს ამას?" - ამბობს დვალიშვილი ვიდეო მიმართვაში.
მერაბ დვალიშვილს აბუ-დაბიში უსმან ნურმაგომედოვი და მისი მეგობრები თავს დაესხნენ:
"უსმანი და მისი ძმაკაცები ზურგიდან მოგვეპარნენ და მე და ჩემს ახალგაზრდა მეგობარს ცემა დაგვიწყეს. დაცვას მე ვეჭირე, ისინი კი ძირს დაცემულებს, ლუზერებივით, წიხლებს გვირტყამდნენ. როგორი კაცი აკეთებს ამას?" - ამბობს დვალიშვილი ვიდეო მიმართვაში
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