ხატია დეკანოიძე: ეპისკოპოსმა გააკრიტიკა ხელისუფლება, კონკრეტული კითხვები დასვა და პროპაგანდა წყევლის. ნაწილი (პირდაპირ) აგინებს
ხატია დეკანოიძე: ქართული ოცნების მკრეხელობა, ფარისევლობა და თავხედობა: ეპისკოპოსმა გააკრიტიკა ხელისუფლება, კონკრეტული კითხვები დასვა და პროპაგანდა წყევლის. ნაწილი (პირდაპირ) აგინებს.
ენმ–ის ერთ–ერთი ლიდერი, ხატია დეკანოიძე:
ქართული ოცნების მკრეხელობა, ფარისევლობა და თავხედობა:
ეპისკოპოსმა გააკრიტიკა ხელისუფლება, კონკრეტული კითხვები დასვა და პროპაგანდა წყევლის. ნაწილი (პირდაპირ) აგინებს.
მეუფე იობის მიმართ რაიმე კონკრეტული სამართლებრივი ან ეთიკური პრეტენზია კი არ გამოუხატავთ ქოცებს, შეურაცხმყოფელი პოლიტიკური რიტორიკით და პროპაგანდით დაუპირისპირდნენ.
გასააზრებლადაც რა ამაზრზენია - მღვდელმთავარიც არ დაინდეს და აგინებენ.
მარიამ ლაშხის შეუნდობს მღვდელმთავარს..
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