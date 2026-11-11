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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 14:28

ხატია დეკანოიძე: ეპისკოპოსმა გააკრიტიკა ხელისუფლება, კონკრეტული კითხვები დასვა და პროპაგანდა წყევლის. ნაწილი (პირდაპირ) აგინებს

ხატია დეკანოიძე: ქართული ოცნების მკრეხელობა, ფარისევლობა და თავხედობა: ეპისკოპოსმა გააკრიტიკა ხელისუფლება, კონკრეტული კითხვები დასვა და პროპაგანდა წყევლის. ნაწილი (პირდაპირ) აგინებს.

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ხატია დეკანოიძე: ეპისკოპოსმა გააკრიტიკა ხელისუფლება, კონკრეტული კითხვები დასვა და პროპაგანდა წყევლის. ნაწილი (პირდაპირ) აგინებს
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