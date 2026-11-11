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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 13:59

ლაშა ნაცვლიშვილი: იობ ტვაიუ მაწ რა...

ცნობისთვის, მროველ-ურბნელმა მიტროპოლიტმა იობმა (აქიაშვილი) განაცხადა, რომ საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ „თავისი შესაძლებლობები სრულად ამოწურა“. ამის შესახებ მიტროპოლიტმა ქადაგებისას ისაუბრა, რომელიც სოციალურ ქსელში ეპარქიის გვერდზე გავრცელდა.

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ლაშა ნაცვლიშვილი: იობ ტვაიუ მაწ რა...
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