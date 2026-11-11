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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 13:53

ზურაბ ჯაფარიძე: პასუხი პაპუაშვილს - ევროკავშირზე და ჩინეთზე ვრცლად (ვიდეო)

შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ჩინეთთან ურთიერთობა თანასწორობას ეფუძნება, მაშინ როცა ბრიუსელი ქედმაღლურად, ჭკუის სწავლებით ცდილობს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების თავს მოხვევას.

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