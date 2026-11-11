პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 13:53
ზურაბ ჯაფარიძე: პასუხი პაპუაშვილს - ევროკავშირზე და ჩინეთზე ვრცლად (ვიდეო)
შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ჩინეთთან ურთიერთობა თანასწორობას ეფუძნება, მაშინ როცა ბრიუსელი ქედმაღლურად, ჭკუის სწავლებით ცდილობს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების თავს მოხვევას.
„ევრობიუროკრატია საქართველოს არ იმჩნევს, ლამის რუკიდან წაგვშალონ და ვერ ხედავენ, რომ შუა დერეფნის მთავარი შემქმნელი ქვეყანა ჩვენ ვართ - ჩინეთი კი საქართველოში ვიცე-პრეზიდენტის დონეზე ჩამოდის და ქართველ ხალხს პატივს სცემს. ესეც აჩვენებს, რომ ბრიუსელი ქართველ ხალხს პატივს არ სცემს, ჩინეთი ქართველ ხალხს პატივს სცემს" - განაცხადა პრაღაში მყოფმა შალვა პაპუაშვილმა.
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შემდეგი ამბავიწაიკითხეშალვა პაპუაშვილი – ჩინეთის მხრიდან არასოდეს ყოფილა ისეთი დამოკიდებულება, როგორიც ბრიუსელიდან, ჩინეთთან თანამშრომლობა თანასწორობისა და ურთიერთპატივისცემის ეფუძნება
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