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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 13:13

გია ხუხაშვილი: პირველ ეტაპზე უნდა შეიქმნას XVIII საუკუნის მოცემულობა, როდესაც საქართველოში სამი რეგიონალური იმპერია - სპარსეთი, ოსმალეთი და რუსეთი დაბოგინებდა...

გია ხუხაშვილი: ბოლო დღეებში რუსეთი, მისი გავლენის აგენტურა და უბრალოდ გაბრიყვებული რუსოფილები აქტიურად საუბრობენ “3+3” ფორმატის სიკეთეებზე.

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გია ხუხაშვილი: პირველ ეტაპზე უნდა შეიქმნას XVIII საუკუნის მოცემულობა, როდესაც საქართველოში სამი რეგიონალური იმპერია - სპარსეთი, ოსმალეთი და რუსეთი დაბოგინებდა...
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ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

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  1. ალიაოპოზიციური,, ეს სცენარი საკმაოდ ადვილი წასაკითხია, მაგრამ რა ვქნათ, რომ დავბრმავდით, დავყრუვდით და დავმუნჯდით” – გია ხუხაშვილი
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მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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