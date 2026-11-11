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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 13:07

ლევან სუთიძე: სრულიად მართალია მისი მეუფება, რომ ხელისუფლება არის აბსოლუტურად ურწმუნო. არაფერი ამ ხელისუფლებას არ აქვს ქრისტიანული

ლევან სუთიძე: მივესალმები ურბნელი მიტროპოლიტის მხრიდან ხელისუფლების კიდევ ერთ, მწვავე კრიტიკას და აქცენტს კორუფციაზე. კორუფცია არის მძიმე და საზიზღარი ცოდვა და მასზე იერარქიამ მკაფიოდ უნდა ისაუბროს.

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ლევან სუთიძე: სრულიად მართალია მისი მეუფება, რომ ხელისუფლება არის აბსოლუტურად ურწმუნო. არაფერი ამ ხელისუფლებას არ აქვს ქრისტიანული
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