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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 13:03

(ვიდეო) ქეთი მოლაშვილი: მნიშვნელოვანი ამბავია, ის, რომ საპატრიარქოს მაღალი იერარქიის პირები, ნელ-ნელა იაზრებენ "მშვიდობის" საფარქვეშ როგორ ნიღბავს ქართული ოცნება კაზინოების მფარველობას, ნარკოტიკებით ვაჭრობის ბუმს, ქოლცენტრებს...

ქეთი მოლაშვილი: ახლა ტალახის სროლას დაუწყებენ მეუფე იობს, ასეთ დროს, ხალხის მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია, ამიტომ ჩემი მხარდაჭერა ყველა ადამიანს, ვინც გაბედავს და ხმას ამოიღებს რუსული მმართველობის წინააღმდეგ!

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