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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 00:46

გიორგი გვიმრაძე: 3+3 ფორმატში ჩვენ არათუ არ უნდა ვმონაწილეობდეთ, ჩვენ უნდა შევთავაზოთ თბილისი...

პირველი არხის ანალიტიკური სამსახურის უფროსმა, გიორგი გვიმრაძე: ვინ უნდა მოგვცეს ჩვენ უსაფრთხოების გარანტია, თუ არა ჩვენმა მეზობლებმა? ამ სამმა სახელმწიფომ თუ არ მოგვცა ნეიტრალიტეტის გარანტია და უსაფრთხოების გარანტია ამ ნეიტრალურობაში, შეუძლებელია ჩვენ ან ნეიტრალიტეტი გამოვაცხადოთ, ან უსაფრთხოდ ვიგრძნოთ თავი

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გიორგი გვიმრაძე: 3+3 ფორმატში ჩვენ არათუ არ უნდა ვმონაწილეობდეთ, ჩვენ უნდა შევთავაზოთ თბილისი...
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