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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 00:35

ნინი მანჯგალაძე: ეს ინფორმაცია საჭიროდ ჩავთვალე გამევრცელებინა, რადგან მამაჩემის უსაფრთხოება ჩემი პრიორიტეტია

ნინი მანჯგალაძე: პაატასგან გავიგე, რომ საკანში გადაყვანისას დერეფანში მოძრაობა არ დაკეტეს (რაც ყოფილი დეპუტატის შემთხვევაში აუცილებელი წესია) და შეგნებულად თუ შემთხვევით, შეახვედრეს ე.წ კრიმინალური მენტალიტეტის პატიმარი, რომელმაც ჰკითხა, რომელ საკანში იყო, რომ „დალაპარაკებოდა“.

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ნინი მანჯგალაძე: ეს ინფორმაცია საჭიროდ ჩავთვალე გამევრცელებინა, რადგან მამაჩემის უსაფრთხოება ჩემი პრიორიტეტია
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