ნინი მანჯგალაძე: ეს ინფორმაცია საჭიროდ ჩავთვალე გამევრცელებინა, რადგან მამაჩემის უსაფრთხოება ჩემი პრიორიტეტია
ნინი მანჯგალაძე: პაატასგან გავიგე, რომ საკანში გადაყვანისას დერეფანში მოძრაობა არ დაკეტეს (რაც ყოფილი დეპუტატის შემთხვევაში აუცილებელი წესია) და შეგნებულად თუ შემთხვევით, შეახვედრეს ე.წ კრიმინალური მენტალიტეტის პატიმარი, რომელმაც ჰკითხა, რომელ საკანში იყო, რომ „დალაპარაკებოდა“.
ნინი მანჯგალაძე, პაატა მანჯგალაძის შვილი:
პაატასგან გავიგე, რომ საკანში გადაყვანისას დერეფანში მოძრაობა არ დაკეტეს (რაც ყოფილი დეპუტატის შემთხვევაში აუცილებელი წესია) და შეგნებულად თუ შემთხვევით, შეახვედრეს ე.წ კრიმინალური მენტალიტეტის პატიმარი, რომელმაც ჰკითხა, რომელ საკანში იყო, რომ „დალაპარაკებოდა“.
როცა ადამიანმა უარი თქვა საპროცესო შეთანხმებაზე, ამდენი „შემთხვევითობა“ ციხეში შემთხვევით არ ხდება.
ეს ინფორმაცია საჭიროდ ჩავთვალე გამევრცელებინა, რადგან მამაჩემის უსაფრთხოება ჩემი პრიორიტეტია. თუ პაატა მაღალი რისკის პატიმარია, პენიტენციურმა სამსახურმა უნდა უზრუნველყოს მისი სრული დაცვა
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