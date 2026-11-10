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პოლიტიკა · 10 ნოემბერი, 23:10

თამარ ბუჩუკური: გამარჯობა მაინც როგორ უნდა უთხრას ბოკუჩავამ თავის იმ თანაპარტიელებს, ვინც სასტიკად იდევნებოდნენ ღარიბაშვილის ორგზის პრემიერობის და შს მინისტრობის დროს

თამარ ბუჩუკური: პარტიებს კრძალავენ და ხალხს არჩევანის უფლებას უსპობენ, ესაა თემა რაზეც ნორმალური მოქალაქე და პოლიტიკოსი უნდა იყოს კონცენტრირებული, რაის ღარიბაშვილი, ბიძინას მიერ ხის მორისგან გამოჩორკნილი პინოქიო.

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თამარ ბუჩუკური: გამარჯობა მაინც როგორ უნდა უთხრას ბოკუჩავამ თავის იმ თანაპარტიელებს, ვინც სასტიკად იდევნებოდნენ ღარიბაშვილის ორგზის პრემიერობის და შს მინისტრობის დროს
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