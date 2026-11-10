საზოგადოება · 10 ნოემბერი, 21:54
ლევან ჯობავა: პატარები ვისაც გყავთ, მშვიდად როგორ ხართ? (ვიდეო)
ჟურნალისტი, ტელეწამყვანი, რაგბის კლუბ „სოხუმის“ დამფუძნებელი/პრეზიდენტი ლევან ჯობავა სოციალურ ქსელში ვიდეოს აზიარებს და წერს: განუკითხაობაა ქვეყანაში! პატარები ვისაც გყავთ, მშვიდად როგორ ხართ?
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?
შემდეგი ამბავიწაიკითხეგიორგი გვიმრაძე: 3+3 ფორმატში ჩვენ არათუ არ უნდა ვმონაწილეობდეთ, ჩვენ უნდა შევთავაზოთ თბილისი...
უახლესი ამბები
ყველა ამბავი: საზოგადოება
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…