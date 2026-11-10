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ეკონომიკა · 10 ნოემბერი, 14:50

ბესიკ დონაძე: შუადღე. სანამ თქვენ მუშაობთ, იცით სად არიან საჯარო მოხელეები? რესტორან „ქართულ სახლში“ შთამბეჭდავი ქეიფი დაიწყეს

კორუფციის მკვლევარი, კოალიცია "ცვლილებისთვის" წევრი ბესიკ დონაძე: 20 ოქტომბერი, სამშაბათი, შუადღე. სანამ თქვენ მუშაობთ, იცით სად არიან საჯარო მოხელეები? 12:35 საათზე სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა რესტორან „ქართულ სახლში“ შთამბეჭდავი ქეიფი დაიწყეს. დიახ, ჩვეულებრივ სამუშაო დღეს, სამუშაო საათებში!

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ბესიკ დონაძე: შუადღე. სანამ თქვენ მუშაობთ, იცით სად არიან საჯარო მოხელეები? რესტორან „ქართულ სახლში“ შთამბეჭდავი ქეიფი დაიწყეს
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