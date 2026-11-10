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პოლიტიკა · 10 ნოემბერი, 14:42

რომან გოცირიძე: საქართველოს ეროვნულ ბანკს ჩვენი ქვეყნის რეზერვების 15 პროცენტი ჩინეთში მიაქვს

რომან გოცირიძე: საქართველოს ეროვნულ ბანკს ჩვენი ქვეყნის რეზერვების 15 პროცენტი ჩინეთში მიაქვს. რატომ ზრდის “ოცნების” ხელისუფლება ჩინეთზე ფინანსურ დამოკიდებულებას და ხომ არ იზღვევს ამით ივანიშვილი საკუთარ თავს?

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რომან გოცირიძე: საქართველოს ეროვნულ ბანკს ჩვენი ქვეყნის რეზერვების 15 პროცენტი ჩინეთში მიაქვს
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