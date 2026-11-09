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პოლიტიკა · 10 ნოემბერი, 01:44

კონსტანტინე გამსახურდია: ნემო ბურჭულაძე იმ თაობის წარმომადგენელი იყო, რომელსაც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობის პასუხისმგებლობა და ამ გზაზე დატრიალებული ტრაგედიის სიმძიმე საკუთარ თავზე ერგო

კონსტანტინე გამსახურდია: ღრმა მწუხარებით შევიტყვე ნემო ბურჭულაძის, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის გარდაცვალების ამბავი. ვემშვიდობებით ადამიანს, რომლის ცხოვრება და მოღვაწეობა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიის ურთულეს წლებს უკავშირდება.

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კონსტანტინე გამსახურდია: ნემო ბურჭულაძე იმ თაობის წარმომადგენელი იყო, რომელსაც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობის პასუხისმგებლობა და ამ გზაზე დატრიალებული ტრაგედიის სიმძიმე საკუთარ თავზე ერგო
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მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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