კონსტანტინე გამსახურდია: ნემო ბურჭულაძე იმ თაობის წარმომადგენელი იყო, რომელსაც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობის პასუხისმგებლობა და ამ გზაზე დატრიალებული ტრაგედიის სიმძიმე საკუთარ თავზე ერგო
კონსტანტინე გამსახურდია: ღრმა მწუხარებით შევიტყვე ნემო ბურჭულაძის, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის გარდაცვალების ამბავი. ვემშვიდობებით ადამიანს, რომლის ცხოვრება და მოღვაწეობა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიის ურთულეს წლებს უკავშირდება.
კონსტანტინე გამსახურდია:
ღრმა მწუხარებით შევიტყვე ნემო ბურჭულაძის, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის გარდაცვალების ამბავი. ვემშვიდობებით ადამიანს, რომლის ცხოვრება და მოღვაწეობა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიის ურთულეს წლებს უკავშირდება.
ნემო ბურჭულაძე იმ თაობის წარმომადგენელი იყო, რომელსაც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობის პასუხისმგებლობა და ამ გზაზე დატრიალებული ტრაგედიის სიმძიმე საკუთარ თავზე ერგო. მისთვის საქართველოს თავისუფლება კონკრეტულ არჩევანს, შრომასა და პასუხისმგებლობას ნიშნავდა.
ჩემთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მის თანადგომას მამაჩემის, ზვიად გამსახურდიასადმი, იმ უმძიმეს დღეებში, როდესაც განსაცდელის წინაშე იდგა საქართველოს კანონიერი ხელისუფლება და ქვეყნის მომავალი. ასეთ დროს ადამიანის არჩევანი განსაკუთრებულ ფასს იძენს და სამუდამოდ რჩება როგორც ისტორიულ, ისე პირად მეხსიერებაში. მისი წასვლით გვაკლდება კიდევ ერთი უშუალო მოწმე და მონაწილე იმ მოვლენებისა, რომლებმაც ჩვენი ქვეყნის ბედი განსაზღვრა.
ბატონი ნემო ილიაობის მომდევნო დღეს წავიდა ზეციურ საქართველოში. ზვიადის კოჰორტა იმავდროულად ჭეშმარიტ ილიელთა კოჰორტაა. მათ აღასრულეს დიდი ილიას ანდერძი და აღადგინეს საქართველოს დამოუკიდებლობა. ამ ადამიანების მონათხრობი, გამოცდილება და მოგონებები ძვირფასია მომავალი თაობებისთვის — მათ შესანარჩუნებლად და გასააზრებლად ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი. გულწრფელად ვუსამძიმრებ ნემო ბურჭულაძის ოჯახს, ახლობლებსა და თანამებრძოლებს. პატივითა და მადლიერებით ვიხსენებ მის წვლილს საქართველოს სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში. ღმერთმა ნათელში ამყოფოს მისი სული. ნათელი იყოს მისი ხსოვნა.
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