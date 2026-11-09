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პოლიტიკა · 9 ნოემბერი, 19:19

გოჩა მირცხულავა: კაზინოები, საპატრიარქო და დუმილის ფასი

საპატრიარქოსა და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მმართველ ელიტას აზარტული თამაშების შესახებ კანონი რომ ფეხებზე ეკიდიათ, ამაზე რამდენიმე დღის წინ დავწერე. თან ნახეთ, როგორი ხარბები აღმოჩნდნენ: ჯერ „მწვავე“ განცხადებები გაავრცელეს, სინოდის შესაძლო სხდომაზეც ალაპარაკდნენ, შემდეგ კი ყველაფერი მიჩუმდა. მე საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს, რომ სათამაშო ბიზნესთან ურთიერთობები კანონის ხელმოწერამდე მოაგვარეს.

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მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
გოჩა მირცხულავა: კაზინოები, საპატრიარქო და დუმილის ფასი
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1 სტატია
  1. ალიაოპოზიციური,, გარიგება უკვე მომხდარია. ბეგარა დაწესებულია და დუმილის ფასიც შეთანხმებულია” – გოჩა მირცხულავა
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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