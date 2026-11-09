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პოლიტიკა · 9 ნოემბერი, 16:09

კახა კახიშვილი: რა ქნას იმ ადამიანმა, რომელიც მარტოა და მთელი თვე მხოლოდ თავისი პენსიით უნდა იცხოვროს? როგორ გადაიხადოს კომუნალური გადასახადები, იყიდოს საკვები...

კარგია, როდესაც პენსიონერს შვილები, შვილიშვილები ან სხვა ახლობლები ეხმარებიან. მაგრამ რა ქნას იმ ადამიანმა, რომელიც მარტოა და მთელი თვე მხოლოდ თავისი პენსიით უნდა იცხოვროს? როგორ გადაიხადოს კომუნალური გადასახადები, იყიდოს საკვები, მედიკამენტები და სხვა აუცილებელი ნივთები? ამ ყველაფრის შემდეგ რა თანხა რჩება მას?

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კახა კახიშვილი: რა ქნას იმ ადამიანმა, რომელიც მარტოა და მთელი თვე მხოლოდ თავისი პენსიით უნდა იცხოვროს? როგორ გადაიხადოს კომუნალური გადასახადები, იყიდოს საკვები...
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