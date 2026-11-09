ზაზა ბიბილაშვილი: ქოცები სამად-სამ რამეს გამოეხმაურენ ჩემი გამოსვლიდან. გაგიკვირდებათ და სამივეჯერ აილეწენ. თავად განსაჯეთ (ვიდეო)
„ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენელმა, ზაზა ბიბილაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოში განაცხადა. მისივე თქმით, ორი ფუნდამენტურად განსხვავებული რამ არის დაჯგუფებული – საქართველოს მმართველი პარტია, რომლის წინააღმდეგ პოლიტიკური ბრძოლა სრულიად ლეგიტიმურია, გაიგივებულია ქართულ სახელმწიფოსთან.
შეგახსენებთ, „ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენელმა, ზაზა ბიბილაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოში განაცხადა.
მისივე თქმით, ორი ფუნდამენტურად განსხვავებული რამ არის დაჯგუფებული – საქართველოს მმართველი პარტია, რომლის წინააღმდეგ პოლიტიკური ბრძოლა სრულიად ლეგიტიმურია, გაიგივებულია ქართულ სახელმწიფოსთან.
„ეს აღრევა „ქართული ოცნების“ სტანდარტული პრაქტიკაა, რომელსაც, პრაქტიკულად, ყოველდღე ვისმენთ, მათ შორის ამ პროცესის მიმდინარეობისას მოსარჩელე მხარის წარმომადგენლებისგან და სარჩელზე ხელმომწერებისგან. იგივე ლოგიკა ვრცელდება ფორმულირებაზე, თითქოს ერთი და იგივეა ხელისუფლების ცვლილება, რაც ყველა რეალური ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლეგიტიმური მიზანია და კონსტიტუციური წყობილების დამხობა და ძალადობით შეცვლა. ეს თანხვედრაშია იმ მიდგომასთან, თითქოს ქვეყნის გარედან ქართველი ხალხის მეგობრების მიერ „ოცნების“ ქმედებების კრიტიკა თურმე საქართველოზე თავდასხმა ყოფილა, ხოლო ქვეყნის შიგნით ოპოზიციის პოლიტიკური საქმიანობა კი – საბოტაჟი.
ამასთან, ბევრი დამკვირვებლის აზრითა და ბევრი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ანგარიშით, საქართველოში „ქართული ოცნების“ მხრიდან უკვე დამხობილია კონსტიტუციური წესრიგი, სახელმწიფო მიტაცებულია ერთი ადამიანის, ორმაგი მოქალაქის – უცხო ქვეყნისა და საქართველოს მოქალაქის მიერ. ვციტირებ ანგარიშებს და ასეთი ანგარიში ბევრია. მოყვანილია ამის საფუძველი, ეს არ არის პოლიტიკური განცხადება. ვციტირებ იმას, რისი ობიექტური დასტურიც არის. მაგალითად, არსებობს ამასთან დაკავშირებით „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ არაერთი ანგარიში. ეს მოცემული იქნება დაზუსტებით, როდესაც წერილობით წარმოგიდგენთ“, – განაცხადა ზაზა ბიბილაშვილმა.
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