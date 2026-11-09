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პოლიტიკა · 9 ნოემბერი, 13:09

ზაზა ბიბილაშვილი: ქოცები სამად-სამ რამეს გამოეხმაურენ ჩემი გამოსვლიდან. გაგიკვირდებათ და სამივეჯერ აილეწენ. თავად განსაჯეთ (ვიდეო)

„ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენელმა, ზაზა ბიბილაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოში განაცხადა. მისივე თქმით, ორი ფუნდამენტურად განსხვავებული რამ არის დაჯგუფებული – საქართველოს მმართველი პარტია, რომლის წინააღმდეგ პოლიტიკური ბრძოლა სრულიად ლეგიტიმურია, გაიგივებულია ქართულ სახელმწიფოსთან.

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