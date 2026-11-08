საზოგადოება · 9 ნოემბერი, 00:28
დროება - პატიმრების მონათხრობი ცემაზე (ვიდეო)
ტელეკომპანია "ფორმულა" - პატიმრების მონათხრობი ცემაზე, გაუპატიურებები, გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალებები და უპასუხო კითხვები ციხის ხელმძღვანელების შეცვლაზე.
პატიმრების მონათხრობი ცემაზე, გაუპატიურებები, გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალებები და უპასუხო კითხვები ციხის ხელმძღვანელების შეცვლაზე. ვინ ადგენს წესებს ციხეში? - ქეთა ციცქიშვილის სიუჟეტში
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