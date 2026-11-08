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საზოგადოება · 9 ნოემბერი, 00:28

დროება - პატიმრების მონათხრობი ცემაზე (ვიდეო)

ტელეკომპანია "ფორმულა" - პატიმრების მონათხრობი ცემაზე, გაუპატიურებები, გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალებები და უპასუხო კითხვები ციხის ხელმძღვანელების შეცვლაზე.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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