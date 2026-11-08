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პოლიტიკა · 8 ნოემბერი, 23:59

"ჩვენი ნაფერები და ნალოლიავები არსებები ორმოებში ჩაყარეთ, თითქოს არაფერს წარმოადგენდნენ, თითქოს მათ სიცოცხლეს ფასი არ ჰქონდა!" (ვიდეო)

მირანდა მარუაშვილი: მე, „ქართული ოცნების“ ამომრჩეველი, დღეს მივდივარ აქციაზე!!! დიახ, მივდივარ, რადგან ჩემი სინდისი ამის უფლებას არ მაძლევს, რომ გავჩუმდე! ჩემი სიყვარული ცოცხალი არსებების მიმართ პარტიაზე, პოლიტიკასა და ნებისმიერ თანამდებობაზე მაღლა დგას! ეს არ არის ჩემი ოცნება! ეს არ არის ჰუმანურობა!

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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