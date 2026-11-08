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პოლიტიკა · 8 ნოემბერი, 22:35

დავით ზურაბიშვილი: მაგრამ რა ვერ გავიგე ვერაფრით და სასწავლო წლის შუაგულში რატომ აიტეხეს სკოლების ნგრევა, თანაც...

დავით ზურაბიშვილი: კი ძალიან არ მომწონს, რაღაც იდიოტობად მიმაჩნია, რაღაც ქვეყნის ღალატის ტოლფასად, მაგრამ მესმის: რატომ არ უნდათ ევროკავშირი, ევროპა და ზოგადად დასავლეთი. რატომ ჰგონიათ ხელისუფლების შეცვლის სურვილი დანაშაულებრივი განზრახვა.

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დავით ზურაბიშვილი: მაგრამ რა ვერ გავიგე ვერაფრით და სასწავლო წლის შუაგულში რატომ აიტეხეს სკოლების ნგრევა, თანაც...
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ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

1 სტატია
  1. ალიაოპოზიციური,, რა ვერ გავიგე ვერაფრით და სასწავლო წლის შუაგულში რატომ აიტეხეს სკოლების ნგრევა” – დავით ზურაბიშვილი
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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