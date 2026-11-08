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პოლიტიკა · 8 ნოემბერი, 22:15

Სანდრო ჭელიძე: არარიტორიკული შეკითხვა ქართული ოცნების მხარდამჭერებს: რა დაინახეთ საამყო, რომ მეც ვიამაყო? საიდან გამომდინარე არ გაქვთ არანაირი შეკითხვა? თქვენ გაიგეთ საერთოდ რატომ ჩაფრინდა?

Სანდრო ჭელიძე: აქამდე საერთოდ არაფერი დამიპოსტავს, მაგრამ 3 ნოემბრის ინტერვიუს ყურების შემდეგ რამდენიმე კითხვა გამიჩნდა. კითხვები მეტწილად რიტორიკულია. უფრო იმისთვის დავწერე, რომ ამ თემებზე (ერთობლივად და არა ცალ-ცალკე) დისკუსია დაიწყოს და მსგავსი კითხვები საჯარო დებატებშიც დაისვას.

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Სანდრო ჭელიძე: არარიტორიკული შეკითხვა ქართული ოცნების მხარდამჭერებს: რა დაინახეთ საამყო, რომ მეც ვიამაყო? საიდან გამომდინარე არ გაქვთ არანაირი შეკითხვა? თქვენ გაიგეთ საერთოდ რატომ ჩაფრინდა?
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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