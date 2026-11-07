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ეკონომიკა · 7 ნოემბერი, 22:26

სალომე სიმონია: 10 მილიონის ₾ კრიპტოვალუტა; 3,3 მილიონი ლარი ანგარიშზე... - აზარტული თამაშების ხელშემწყობი კანონის თანაავტორის, "ოცნების" დეპუტატის, გიორგი ბარვენაშვილის დეკლარირებული ქონებაა

სალომე სიმონია: აზარტული თამაშების ხელშემწყობი კანონის თანაავტორის, "ოცნების" დეპუტატის, გიორგი ბარვენაშვილის დეკლარირებული ქონებაა. სათამაშო ბიზნესის ასოციაციის დამფუძნებელი ლაშა კვაჭაძე და ბარვენაშვილი მეგობრები არიან. ასევე, ლაშა კვაჭაძე, ივანიშვილის ნათესავთან ერთად ფლობს აზარტული თამაშების კომპანიებში წილებს.

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სალომე სიმონია: 10 მილიონის ₾ კრიპტოვალუტა; 3,3 მილიონი ლარი ანგარიშზე... - აზარტული თამაშების ხელშემწყობი კანონის თანაავტორის, "ოცნების" დეპუტატის, გიორგი ბარვენაშვილის დეკლარირებული ქონებაა
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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