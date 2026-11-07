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საზოგადოება · 7 ნოემბერი, 13:15

ტატა ხვედელიანი: წლების განმავლობაში ვერ აგვარებთ პრობლემას, შემდეგ კი საკუთარი უმოქმედობისა და არაკომპეტენტურობის ფასს ბავშვებსა და მათ ოჯახებს ახდევინებთ

ტატა ხვედელიანი: ჩემი მხარდაჭერა ვეკუას სკოლას! წლებია, ვიცით, რომ ვეკუას 42-ე სკოლა ინფრასტრუქტურულად მძიმე მდგომარეობაშია. მთელი ამ წლების განმავლობაში ვერც ერთ ზაფხულს ვერ გამონახეს დრო, რომ სკოლა შეეკეთებინათ, გაემაგრებინათ და ბავშვებისთვის უსაფრთხო გარემო შეექმნათ.

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ტატა ხვედელიანი: წლების განმავლობაში ვერ აგვარებთ პრობლემას, შემდეგ კი საკუთარი უმოქმედობისა და არაკომპეტენტურობის ფასს ბავშვებსა და მათ ოჯახებს ახდევინებთ
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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