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პოლიტიკა · 6 ნოემბერი, 13:59

ტატა ხვედელიანი: კობახიძემ მთელ მსოფლიოს გააგებინა ის, რაც საქართველოში აქამდეც ვიცოდით

ტატა ხვედელიანი: მოკლედ, ჩემი შეფასებით, კობახიძის Euronews-თან ინტერვიუს მთავარი გზავნილი იყო ის, რომ ქართველი ხალხის ინტერესები “ოცნებისთვის” უმნიშვნელოა, ხოლო ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავალი მის პოლიტიკურ გეგმებში საერთოდ არ შედის.

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ტატა ხვედელიანი: კობახიძემ მთელ მსოფლიოს გააგებინა ის, რაც საქართველოში აქამდეც ვიცოდით
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