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პოლიტიკა · 6 ნოემბერი, 12:53

იგორ ნარმანია: თენგიზ შარმანაშვილი კრძალავს მე და ჩემი თაობის პოლიტიკოსებს... (ვიდეო)

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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