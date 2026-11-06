პოლიტიკა · 6 ნოემბერი, 12:53
იგორ ნარმანია: თენგიზ შარმანაშვილი კრძალავს მე და ჩემი თაობის პოლიტიკოსებს... (ვიდეო)
„ნაციონალური მოძრაობის“ ახალგაზრდული ორგანიზაციის ლიდერი, იგორ ნარმანია: პარადოქსული რეალობა პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით. როგორც არ უნდა მოხდეს, “ქოციანობას” აუცილებლად გადაიტანს ეს ქვეყანა!
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შემდეგი ამბავიწაიკითხეთენგიზ შარმანაშვილი – ჩვენ ვამბობთ, „გაიტანეთ გრენლანდია“, ანუ, აკრძალეთ გახარიას პარტია, რატომ უნდა გამოცხადდეს ეს პარტია არაკონსტიტუციურად, არგუმენტებს საკონსტიტუციო სასამართლოში წარვადგენთ
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