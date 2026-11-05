საზოგადოება · 6 ნოემბერი, 01:35
შმაგი სამხარაძე: რონალდინიოს ბათუმში ბინა აჩუქეს... ახლა კი ვნახოთ რა მდგომარეობაში არიან ადამიანები საქართველოში, რომლებსაც... (ვიდეო)
ფეხბურთის ლეგენდა რონალდინიოს ბათუმში, „ორბის“ პროექტში ბინა აჩუქეს. საზეიმო ღონისძიებას საქართველოს მთავრობის წევრებიც ესწრებოდნენ.
“ნამდვილი ბათუმელი და კაცური კაცი” ამ სიტყვებით აჩუქეს მსოფლიო ფეხბურთის ლეგენდას ზღვის პირა ქალაქში ახალი ბინა.
რონალდინიო “ორბის“ ლუქს პროექტის პირველი აპარტამენტის მფლობელი გახდა.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს1 სტატია
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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შემდეგი ამბავიწაიკითხე„მინდა, საზეიმოდ გადავცე გასაღები უკვე ჩვენს ბათუმელს, კაცურ კაცს, თავისი საქმის პროფესიონალს, ბევრი ადამიანისთვის მისაბაძ მაგალითს, ჩვენს რონალდინიოს“ (ვიდეო)
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