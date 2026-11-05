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საზოგადოება · 6 ნოემბერი, 01:35

შმაგი სამხარაძე: რონალდინიოს ბათუმში ბინა აჩუქეს... ახლა კი ვნახოთ რა მდგომარეობაში არიან ადამიანები საქართველოში, რომლებსაც... (ვიდეო)

ფეხბურთის ლეგენდა რონალდინიოს ბათუმში, „ორბის“ პროექტში ბინა აჩუქეს. საზეიმო ღონისძიებას საქართველოს მთავრობის წევრებიც ესწრებოდნენ.

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1 სტატია
  1. ალიაოპოზიციურირონალდინიოს ბათუმში ბინა აჩუქეს
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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