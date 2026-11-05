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საზოგადოება · 6 ნოემბერი, 01:10

ესმა კუნჭულია: რუსული ტოტალიზატორის სახე რონალდინიო ამიერიდან ბათუმელია

ესმა კუნჭულია: ამიერიდან რონალდინიო გაუჩოც ბათუმელია და „ორბი თაუერის“ ლიფტის რიგში მოუწევს დგომა. თუმცა, როცა ბათუმის ბულვარში 46 წლის სახელოვან ფეხბურთელს შეხვდებით, ისიც უნდა იცოდეთ, რომ რონალდინიო რუსული ტოტალიზატორის - WINLINE-ის სარეკლამო სახეა.

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ესმა კუნჭულია: რუსული ტოტალიზატორის სახე რონალდინიო ამიერიდან ბათუმელია
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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