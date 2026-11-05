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საზოგადოება · 5 ნოემბერი, 23:31

გივი თარგამაძე: ... "დაგაძინებთ" - იავნანაა? (ვიდეო)

თბილისის მერმა კახა კალაძემ, მიუსაფარი ცხოველების თემასა და მათთან დაკავშირებულ საპროტესტო აქციებზე საუბრისას, ცხოველთა უფლებადამცველები გააკრიტიკა და განაცხადა: „ერთი 5-6 ადამიანი დღესვე წასაყვანია და დასაძინებელია ისეთ მდგომარეობაში არიან“

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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