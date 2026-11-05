საზოგადოება · 5 ნოემბერი, 23:31
გივი თარგამაძე: ... "დაგაძინებთ" - იავნანაა? (ვიდეო)
თბილისის მერმა კახა კალაძემ, მიუსაფარი ცხოველების თემასა და მათთან დაკავშირებულ საპროტესტო აქციებზე საუბრისას, ცხოველთა უფლებადამცველები გააკრიტიკა და განაცხადა: „ერთი 5-6 ადამიანი დღესვე წასაყვანია და დასაძინებელია ისეთ მდგომარეობაში არიან“
საქართველოს პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი, თარგამაძე:
თუნდაც უშნოდ ნათქვამი, მაგრამ, სამშობლოს დაცვის კონტექსტში, "სულს ამოგხდით" თუ ასეთი უპატიებელი იყო, მერის ვალდებულების შესრულების მომთხოვნების მიმართ ნათქვამი "დაგაძინებთ" - იავნანაა?
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
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შემდეგი ამბავიწაიკითხე,, ერთი 5-6 ადამიანი დღესვე წასაყვანია და დასაძინებელია” – კალაძე ცხოველთა დამცველებზე
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