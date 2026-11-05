პარლამენტიპერსონები
ამინდიკურსისაწვავიგათიშვებიგზები
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება · 5 ნოემბერი, 17:47

ნუნუ დუღაშვილი - "გადამრიე"

"გადამრიე" - კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი; ლექსის ავტორი. ჯანსუღ ჩარკვიანი. კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ნუნუ დუღაშვილი - "გადამრიე"
NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

1 სტატია
  1. რუსთავი 2სამთავრობოკომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

საზოგადოება ·
ვწუხვარ ცნობილი ქართველი კომპოზიტორის, ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწის, ნუნუ დუღაშვილის გარდაცვალების გამო. ვუსამძიმრებ მის ოჯახს, ახლობლებს, მთელ ქართულ საზოგადოებას - კახა კალაძეწაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

პოლიტიკა ·

შალვა პაპუაშვილი: ნუნუ დუღაშვილის შემოქმედება კიდევ დიდხანს გააგრძელებს სიცოცხლეს თითოეული ჩვენგანის გულში. გულწრფელ სამძიმარს ვუცხადებ მის ოჯახს, ახლობლებსა და მისი შემოქმედების მრავალრიცხოვან თაყვანისმცემელს

რუსთავი 2
პოლიტიკა ·

ირაკლი კობახიძე: მწუხარებას გამოვთქვამ ყველასათვის საყვარელი ქართველი კომპოზიტორისა და მომღერლის ნუნუ დუღაშვილის გარდაცვალების გამო, ნუნუ დუღაშვილმა წარუშლელი კვალი დატოვა თანამედროვე ქართულ მუსიკალურ ხელოვნებაში

რუსთავი 2
საზოგადოება ·

Fox News: კალიფორნიის შტატის ქალაქ ვესტ ჰოლივუდის საკრებულომ ერთხმად მიიღო მუნიციპალური დადგენილება, რომელიც „მრავალპარტნიორიან ოჯახურ ურთიერთობებში“ მყოფ მოქალაქეებს ადგილობრივი კანონმდებლობის დონეზე სამართლებრივ დაცვას ანიჭებს

იმედინიუსი+1 წყარო
ყველა ამბავი: საზოგადოება