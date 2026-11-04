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მსოფლიო · 5 ნოემბერი, 00:46

გოტა ჭანტურია: შეხედეთ ქართული ოცნების პოლიტიკას - უსამშობლოები, მოღალატეები, აგენტები, დიფსტეიტი… მილიონერი დეპუტატები ფასების კომისიაში, ათიათასობით ლარი და მუდმივად მზარდი ხელფასები...

გოტა ჭანტურია: ფიზიკის კანონია და არამხოლოდ, პოლიტიკისაც - ქმედება იწვევს უკუქმედებას. ილონ მასკით დაწყებული, მთელი ქვეყნის ფინანსური კორპორაციებისა და გავლენიანი პირების მხარდაჭერის მიუხედავად, რაც კი საბრძოლო იყო, ტრამპმა და რესპუბლიკელებმა ყველაფერი წააგეს და ყველაფერი დაკარგეს.

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გოტა ჭანტურია: შეხედეთ ქართული ოცნების პოლიტიკას - უსამშობლოები, მოღალატეები, აგენტები, დიფსტეიტი… მილიონერი დეპუტატები ფასების კომისიაში, ათიათასობით ლარი და მუდმივად მზარდი ხელფასები...
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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