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პოლიტიკა · 4 ნოემბერი, 22:18

გიორგი ბუტიკაშვილი: საქართველოს ევროპულ გზას აფერხებს ივანიშვილის არჩევანი, რომლის ფასსაც დღეს მთელი ქვეყანა იხდის

გიორგი ბუტიკაშვილი: ევროკომისიის 2026 წლის გაფართოების ანგარიში და პაველ ჰერჩინსკის დღევანდელი ბრიფინგი რამდენიმე მნიშვნელოვან გარემოებაზე მიანიშნებს, რომლებიც მხოლოდ ,,ქართული ოცნების" მიმართ გამოთქმული კრიტიკით არ შემოიფარგლება.

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გიორგი ბუტიკაშვილი: საქართველოს ევროპულ გზას აფერხებს ივანიშვილის არჩევანი, რომლის ფასსაც დღეს მთელი ქვეყანა იხდის
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