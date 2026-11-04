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პოლიტიკა · 4 ნოემბერი, 17:13

თამთა მიქელაძე: რა იყო კობახიძის მთავარი გზავნილი, თუ ამ ინტერვიუს შევაჯამებთ? არსებითად, ის ამბობს, რომ...

თამთა მიქელაძე: საქართველოს ევროპული მომავლის განადგურება არ არის სუვერენიტეტის დაცვა. ეს არის ქვეყნის სტრატეგიული არჩევანის წინააღმდეგ მოქმედება. და სწორედ ამ არჩევანის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ეკისრება „ქართულ ოცნებას“.

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თამთა მიქელაძე: რა იყო კობახიძის მთავარი გზავნილი, თუ ამ ინტერვიუს შევაჯამებთ? არსებითად, ის ამბობს, რომ...
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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პაველ ჰერჩინსკი: ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი არის შერჩევითად დაკავებული პირების გათავისუფლება. კონკრეტულად რა იგულისხმება შერჩევით დაკავებაში, ამ საკითხის დეტალებში მე ვერ შევალ, თუმცა რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ადამიანის უფლებათა დაცვის სხვადასხვა ორგანიზაციას წარდგენილი აქვს შესაბამისი სიები

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