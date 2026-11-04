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მსოფლიო · 4 ნოემბერი, 14:22

ჯო უილსონი აშშ-ის კონგრესის არჩევნებში ლიდერობს - რესპუბლიკელ უილსონს ამომრჩეველთა ხმების 49.9% აქვს მიღებული

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ჯო უილსონი აშშ-ის კონგრესის არჩევნებში ლიდერობს - რესპუბლიკელ უილსონს ამომრჩეველთა ხმების 49.9% აქვს მიღებული
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

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