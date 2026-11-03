უკრაინაში დააკავეს ქალი, რომელმაც სასწრაფო დახმარების ავტომობილი წინასწარ შეიძინა და სამხედროების განთავსების ადგილის დაზვერვა ჩაატარა
შემთხვევა კიევის მახლობლად, პეტროპავლოვსკაია ბორშჩაგოვკაში მოხდა. ქალი სასწრაფო დახმარების ავტომობილით მივიდა შენობასთან, სადაც უკრაინელი სამხედროები დროებით იმყოფებოდნენ.
უკრაინაში დააკავეს ქალი, რომელმაც სასწრაფო დახმარების ავტომობილი წინასწარ შეიძინა და სამხედროების განთავსების ადგილის დაზვერვა ჩაატარა.
შემთხვევა კიევის მახლობლად, პეტროპავლოვსკაია ბორშჩაგოვკაში მოხდა. ქალი სასწრაფო დახმარების ავტომობილით მივიდა შენობასთან, სადაც უკრაინელი სამხედროები დროებით იმყოფებოდნენ.
ქალი ამტკიცებდა, რომ შენობაში ადამიანებს უკანონოდ აკავებდნენ და აწამებდნენ. მოგვიანებით უკრაინის სამართალდამცველებმა ეს ინფორმაცია უარყვეს.
უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, კირილ ბუდანოვის განცხადებით, ქალმა სასწრაფო დახმარების ავტომობილი წინასწარ შეიძინა და მძღოლთან ერთად, შემთხვევამდე სამი დღით ადრე, შენობის დაზვერვა ჩაატარა.
დაკავებულს ასევე აღმოუჩინეს მიმოწერა Telegram-არხებთან, რომლებიც მომხდარის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებდნენ.
უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა მოქალაქეები გააფრთხილა, რომ სამხედროების ადგილსამყოფლის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება მათ სიცოცხლესა და უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის.
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