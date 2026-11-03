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მსოფლიო · 4 ნოემბერი, 01:50

უკრაინაში დააკავეს ქალი, რომელმაც სასწრაფო დახმარების ავტომობილი წინასწარ შეიძინა და სამხედროების განთავსების ადგილის დაზვერვა ჩაატარა

შემთხვევა კიევის მახლობლად, პეტროპავლოვსკაია ბორშჩაგოვკაში მოხდა. ქალი სასწრაფო დახმარების ავტომობილით მივიდა შენობასთან, სადაც უკრაინელი სამხედროები დროებით იმყოფებოდნენ.

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უკრაინაში დააკავეს ქალი, რომელმაც სასწრაფო დახმარების ავტომობილი წინასწარ შეიძინა და სამხედროების განთავსების ადგილის დაზვერვა ჩაატარა
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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