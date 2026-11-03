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პოლიტიკა · 3 ნოემბერი, 23:25

ეკა შარაშენიძე: ზის კობახიძე ევროპაში. იმ ევროპაში, სადაც საქართველოდან ადამიანები გარბიან და თავშესაფარს ითხოვენ, რათა ფიზიკურად გადაურჩნენ უკიდურეს გაჭირვებას...

ცნობისათვის, ბრიუსელში, „ევრონიუსის“ მიერ ორგანიზებულ ევროკავშირის გაფართოების სამიტზე, პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ მიიღო მონაწილეობა.

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ეკა შარაშენიძე: ზის კობახიძე ევროპაში. იმ ევროპაში, სადაც საქართველოდან ადამიანები გარბიან და თავშესაფარს ითხოვენ, რათა ფიზიკურად გადაურჩნენ უკიდურეს გაჭირვებას...
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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