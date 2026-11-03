კახა წიქარიშვილი: ჩამოვწერე 10 მომღერლის სია რომლებსაც უხამსობის გამო ჩვენი მართლმსაჯულების წინაშე წარდგომა არ აწყენდათ
„ოლე-ოლას“ სიმღერის ვიდეოს გამო მომღერალ სოფო ბათილაშვილს სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინეს და სასამართლოში იბარებენ - ინფორმაციას გამოცემა პუბლიკა ავრცელებს და წერს, რომ ოქმის შემდგენი სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოა და ბათილაშვილს ის გამოქვეყნებულ ვიდეოში „შეურაცხმყოფელი სიტყვების“ გამოყენებას ედავება.
პროფესორი კახა წიქარიშვილი:
გამომდინარე იქედან რომ სოფო ბათილაშვილი უხამსი სიმღერისთვის სასამართლოშია დაბარებული, აქვე ჩამოვწერე 10 მომღერლის სია რომლებსაც უხამსობის გამო ჩვენი მართლმსაჯულების წინაშე წარდგომა არ აწყენდათ
ემინემი (Marshall Mathers)
სნუპ დოგი (Calvin Cordozar Broadus Jr.)
კარდი ბი (Belcalis Marlenis Almánzar)
კენდრიკ ლამარი (Kendrick Lamar Duckworth)
დრეიკი (Aubrey Drake Graham)
კანიე უესტი (Ye / Kanye Omari West)
ნيكي მინაჟი (Onika Tanya Maraj-Petty)
ლილ ნას იქსი (Montero Lamar Hill)
ბილი აილიში (Billie Eilish Pirate Baird O'Connell)
პოსტ მალოუნი (Austin Richard Post)
(ჩატჯიბითი დავიხმარე, მე ისეთი სუსტი გული მაქვს რომ საერთოდ ვერ ვუსმენ ამ ხალხს)
ცნობისათვის, „ოლე-ოლას“ სიმღერის ვიდეოს გამო მომღერალ სოფო ბათილაშვილს სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინეს და სასამართლოში იბარებენ - ინფორმაციას გამოცემა პუბლიკა ავრცელებს და წერს, რომ ოქმის შემდგენი სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოა და ბათილაშვილს ის გამოქვეყნებულ ვიდეოში „შეურაცხმყოფელი სიტყვების“ გამოყენებას ედავება
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს5 სტატია
- „ოლე-ოლას” სიმღერის გამო, სოფო ბათილაშვილი სასამართლოში დაიბარეს
- „ოლე-ოლას“ სიმღერის ვიდეოს გამო მომღერალ სოფო ბათილაშვილს სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინეს
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