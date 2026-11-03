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საზოგადოება · 3 ნოემბერი, 15:38

კახა წიქარიშვილი: ჩამოვწერე 10 მომღერლის სია რომლებსაც უხამსობის გამო ჩვენი მართლმსაჯულების წინაშე წარდგომა არ აწყენდათ

„ოლე-ოლას“ სიმღერის ვიდეოს გამო მომღერალ სოფო ბათილაშვილს სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინეს და სასამართლოში იბარებენ - ინფორმაციას გამოცემა პუბლიკა ავრცელებს და წერს, რომ ოქმის შემდგენი სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოა და ბათილაშვილს ის გამოქვეყნებულ ვიდეოში „შეურაცხმყოფელი სიტყვების“ გამოყენებას ედავება.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
კახა წიქარიშვილი: ჩამოვწერე 10 მომღერლის სია რომლებსაც უხამსობის გამო ჩვენი მართლმსაჯულების წინაშე წარდგომა არ აწყენდათ
NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

5 სტატია
ოპოზიციური 3
  1. TV პირველიოპოზიციური„ოლე-ოლას” სიმღერის გამო, სოფო ბათილაშვილი სასამართლოში დაიბარეს
  2. NEWS.GE„ოლე-ოლას“ სიმღერის ვიდეოს გამო მომღერალ სოფო ბათილაშვილს სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინეს
  3. ალიაოპოზიციური,,ოლე ოლას” სიმღერისთვის მომღერალი სოფო ბათილაშვილი სასამართლოში დაიბარეს
  4. ნეტგაზეთიოპოზიციურისოფო ბათილაშვილს ასამართლებენ სიმღერაში გამოყენებული ფრაზის გამო
  5. NEWS.GEნიკა გვარამია: მხარდაჭერა ბათილას! უნიჭიერესს, უკეთილესს და საამაყო უშიშარ პატრიოტს!
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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