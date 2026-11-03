საზოგადოება · 3 ნოემბერი, 14:37
ნიკა გვარამია: მხარდაჭერა ბათილას! უნიჭიერესს, უკეთილესს და საამაყო უშიშარ პატრიოტს!
„ოლე-ოლას“ სიმღერის ვიდეოს გამო მომღერალ სოფო ბათილაშვილს სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინეს და სასამართლოში იბარებენ - ინფორმაციას გამოცემა პუბლიკა ავრცელებს.
"მხარდაჭერა ბათილას! უნიჭიერესს, უკეთილესს და საამაყო უშიშარ პატრიოტს!" - წერს სოციალურ ქსელში ნიკა გვარამია.
შეგახსენებთ, რომ „ოლე-ოლას“ სიმღერის ვიდეოს გამო მომღერალ სოფო ბათილაშვილს სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინეს და სასამართლოში იბარებენ - ინფორმაციას გამოცემა პუბლიკა ავრცელებს და წერს, რომ ოქმის შემდგენი სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოა და ბათილაშვილს ის გამოქვეყნებულ ვიდეოში „შეურაცხმყოფელი სიტყვების“ გამოყენებას ედავება
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს5 სტატია
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- „ოლე-ოლას” სიმღერის გამო, სოფო ბათილაშვილი სასამართლოში დაიბარეს
- „ოლე-ოლას“ სიმღერის ვიდეოს გამო მომღერალ სოფო ბათილაშვილს სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინეს
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
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