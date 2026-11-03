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საზოგადოება · 3 ნოემბერი, 14:37

ნიკა გვარამია: მხარდაჭერა ბათილას! უნიჭიერესს, უკეთილესს და საამაყო უშიშარ პატრიოტს!

„ოლე-ოლას“ სიმღერის ვიდეოს გამო მომღერალ სოფო ბათილაშვილს სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინეს და სასამართლოში იბარებენ - ინფორმაციას გამოცემა პუბლიკა ავრცელებს.

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ნიკა გვარამია: მხარდაჭერა ბათილას! უნიჭიერესს, უკეთილესს და საამაყო უშიშარ პატრიოტს!
NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

5 სტატია
ოპოზიციური 3
  1. TV პირველიოპოზიციური„ოლე-ოლას” სიმღერის გამო, სოფო ბათილაშვილი სასამართლოში დაიბარეს
  2. NEWS.GE„ოლე-ოლას“ სიმღერის ვიდეოს გამო მომღერალ სოფო ბათილაშვილს სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინეს
  3. ალიაოპოზიციური,,ოლე ოლას” სიმღერისთვის მომღერალი სოფო ბათილაშვილი სასამართლოში დაიბარეს
  4. ნეტგაზეთიოპოზიციურისოფო ბათილაშვილს ასამართლებენ სიმღერაში გამოყენებული ფრაზის გამო
  5. NEWS.GEკახა წიქარიშვილი: ჩამოვწერე 10 მომღერლის სია რომლებსაც უხამსობის გამო ჩვენი მართლმსაჯულების წინაშე წარდგომა არ აწყენდათ
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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