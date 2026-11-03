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საზოგადოება · 3 ნოემბერი, 14:02

თორნიკე რაზმაძე: ეს უსაყვარლესი ლეკვი, რომელიც გორის სასაკლაოს სახედ იქცა, წუხელ მტანჯველი სიკვდილით დაიღუპა

ეს უსაყვარლესი ლეკვი, რომელიც გორის სასაკლაოს სახედ იქცა, წუხელ მტანჯველი სიკვდილით დაიღუპა - ჭირი ვერ გადაიტანა. ჭირი და ენტერიტი ყველა ლეკვს იმიტომ მოედო, რომ ასობით მათგანი ერთ ვოლიერში შეყარეს ლეშებთან ერთად.

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თორნიკე რაზმაძე: ეს უსაყვარლესი ლეკვი, რომელიც გორის სასაკლაოს სახედ იქცა, წუხელ მტანჯველი სიკვდილით დაიღუპა
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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