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მსოფლიო · 3 ნოემბერი, 00:39

მედია: მრავალშვილიანი ცოლ-ქმარი შვილის თვალწინ მოკლეს და დაანაწევრეს – კონფლიქტი საპარკინგე ადგილის გამო დაიწყო

მედიის ცნობით, თავდამსხმელმა ცოლ-ქმარი სცემა, შემდეგ კი ძალით ჩასვა მათივე ავტომობილში — „ლადა ვესტაში“ — და შემთხვევის ადგილიდან წაიყვანა. გატაცება ერთ-ერთი ბავშვის თვალწინ მოხდა.

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მედია: მრავალშვილიანი ცოლ-ქმარი შვილის თვალწინ მოკლეს და დაანაწევრეს – კონფლიქტი საპარკინგე ადგილის გამო დაიწყო
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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