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მსოფლიო · 2 ნოემბერი, 02:25

როგორ აპირებს ტრამპი აშშ-ის მართვას, თუ არჩევნებში ოპოზიცია გაიმარჯვებს?

თუ არჩევნებში დემოკრატები გაიმარჯვებენ, ისინი დაიკავებენ აშშ-ის პარლამენტს (კონგრესს). ამ შემთხვევაში მათ ექნებათ უფლება, დაბლოკონ ტრამპის მიერ შეთავაზებული კანონები, ბიუჯეტი და დაიწყონ გამოძიებები მისი ადმინისტრაციის წინააღმდეგ.

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როგორ აპირებს ტრამპი აშშ-ის მართვას, თუ არჩევნებში ოპოზიცია გაიმარჯვებს?
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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