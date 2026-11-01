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მსოფლიო · 2 ნოემბერი, 01:32

მაიკლ დუგლასი: არ ვიცი, რა აქვს პუტინს ასეთი ტრამპის წინააღმდეგ, რა კავშირია მათ შორის ან რატომ მიაჩნია ტრამპს, რომ პუტინს დახმარების ხელი ყოველთვის უნდა გაუწოდოს

მაიკლ კირკ დუგლასი (ინგლ. Michael Kirk Douglas; დ. 25 სექტემბერი, 1944) — ორი ოსკარისა და სამი ოქროს გლობუსის მფლობელი ამერიკელი მსახიობი და პროდიუსერი. პირველად ოსკარი აიღო 1975 წელს როგორც პროდიუსერმა ფილმისთვის „ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა“.

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მაიკლ დუგლასი: არ ვიცი, რა აქვს პუტინს ასეთი ტრამპის წინააღმდეგ, რა კავშირია მათ შორის ან რატომ მიაჩნია ტრამპს, რომ პუტინს დახმარების ხელი ყოველთვის უნდა გაუწოდოს
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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