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საზოგადოება · 1 ნოემბერი, 23:51

„აი, ფაქტი": რა შემოსავალი აქვს ნინო წილოსანს? (ვიდეო)

ნინო წილოსანი 2016 წლიდან “ოცნების” დეპუტატია. პერიოდულად, პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტშიც მუშაობდა. წლის დასაწყისში იყო ფასების დროებითი კომისიაშიც, ამჟამად კი პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეა.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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